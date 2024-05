Governo federal anunciará mais medidas de apoio à economia do Estado nesta quarta

De acordo com o Ministério Extraordinário da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul , mais medidas de fomento à reconstrução econômica do Estado devem ser anunciadas nesta quarta-feira (29).

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça (28) em Porto Alegre, o Ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, disse que o dia foi de reuniões intensas em Brasília para viabilizar este novo anúncio. "Isso será muito importante para manter os empregos no Estado".

Ele comentou também que, nesta terça, já foram fechados os primeiros contratos do "Pronampe das Cheias", uma linha de crédito que prevê um limite de até 60% do faturamento anual, mas com recursos limitados até R$ 150 mil, aplicado a negócios com receita anual de até R$ 360 mil (microempresa) ou R$ 4,8 milhões (pequena empresa).

Questionado pela reportagem sobre as críticas de empresários, que alegam um valor baixo e restrições para quem está com dívidas e nome no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o ministro disse que tudo que pode ser flexibilizado "dentro da legislação" está sendo feito.

Segundo Pimenta, 34.196 famílias gaúchas já vão receber o primeiro lote do Auxílio Reconstrução, no valor de R$ 5,1 mil por residência atingida por enchente. "Queremos ter duas listas por semana", afirmou o ministro. Ele garantiu que o valor estará na conta das pessoas até 48h depois dos pedidos.

Já o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou que a prefeitura de Porto Alegre cadastrou 22,7 mil famílias para o Auxílio Reconstrução, no valor de R$ 5,1 mil. Ele acrescentou que cerca de 10 mil famílias do primeiro lote ainda não confirmaram seus dados, o que é necessário para o depósito do auxílio seja enviado via Caixa Federal.

LEIA MAIS: Duas bombas da Petrobrás são instaladas na Zona Norte de Porto Alegre



Durante a coletiva, Góes afirmou, também, que as prefeituras podem incluir nos seus planos de reconstrução segurança em saúde, para receber do governo federal itens de proteção como botas, luvas e máscaras para a limpeza das casas.