Em longas filas, moradores da Capital cadastram-se para requerer benefícios sociais

Porto-alegrenses atingidos pelas enchentes acordaram cedo nesta terça-feira (28) gelada para atualizar as documentações necessárias ao requerimento de benefícios públicos. Em frente à Secretaria de Desenvolvimento Social, na av. João Pessoa, a fila se estendia por quase toda a quadra.

No local, os cidadãos podem fazer sua inscrição no Cadastro Único, criam o Número de Identificação Social (NIS) e o código familiar. Acompanhada pelo filho de 2 anos, a vendedora Sthefany Eduarda Machado da Silva, 22 anos, chegou antes das 6h para conseguir uma das 130 senhas distribuídas no dia: “Eu moro no Menino Deus e a minha casa foi atingida pela enchente. Vim hoje aqui para comprar o essencial, como fogão, geladeira, além de refazer as paredes, essas coisas”.

Também na espera desde os primeiros raios de sol, a aposentada Irene Reali, 83 anos, teve a sua residência no bairro Guarujá invadida pelas águas do Guaíba pela primeira em mais de cinco décadas. “Eu ainda estou fora de casa, tem vizinhos que eu não vou ver mais, porque já foram embora. Por isso, eu vim hoje aqui para conseguir remobiliar a minha casa, pois perdi tudo”, conta.

No prédio em frente, na chamada Casa dos Conselhos, as pessoas atingidas podem fazer o Registro Unificado – necessário para ser selecionado a programas sociais dos três níveis do poder executivo. Até às 10h, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) já havia catalogado dados de 24,5 mil famílias candidatas ao Auxílio Reconstrução (que somam-se às 40,7 mil já incluídas). Além dos locais físicos (lista abaixo), é possível se cadastrar pela plataforma online.

Confira endereços e horários dos locais físicos para se cadastrar

Das 8h30 às 17h:

- Terminal Triângulo - avenida Assis Brasil, 4320

- Complexo Cultural Esportivo da Bom Jesus e Centro de Referência da Juventude - rua Marta Costa Franzen, 101

- Casa dos Conselhos - avenida João Pessoa, 1110, esquina com a Venâncio Aires

- Estação Cidadania da Lomba do Pinheiro - Estrada João de Oliveira Remião, 5250, bairro Agronomia

- Estação Cidadania Restinga - rua Arno Horn, 221, bairro Restinga

- Associação Comunitária Parque dos Maias (Acopam) - rua Gamal Abdel Nasser 562, Rubem Berta

Das 9h às 17h:

- Departamento Municipal de Habitação (Demhab) - avenida Princesa Isabel, 1.115