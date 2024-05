DMLU deve manter força-tarefa para limpeza de Porto Alegre no feriadão

A força-tarefa do DMLU para recolher e limpar as áreas atingidas pela enchente em Porto Alegre já retirou 13.644 toneladas de resíduos das ruas até a noite de segunda-feira (27). O departamento mobilizou todo o efetivo e também os trabalhadores de empresas terceirizadas para a remoção do lixo e limpeza da cidade, e a ideia é manter os trabalhos também durante o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (30), e no fim de semana. Mais de 200 equipamentos foram contratados para reforçar os trabalhos, como retroescavadeiras, pás, carregadeiras, caminhões e lava jato.

“Estamos nessa operação de ‘pós-guerra’ de limpeza urbana com nosso efetivo todo na rua. Temos hoje mais ou menos 400 colaboradores, funcionários do DMLU de carreira, e todos os nossos contratos ativos trabalhando. Só da Cootravipa, por exemplo, estão trabalhando hoje na limpeza 3,5 mil cooperativados”, detalha Carlos Alberto Hundertmarker, diretor-geral do DMLU.

Os resíduos provenientes da enchente são chamados de inertes - móveis, eletrodomésticos e outros materiais sujos por lama e lodo. Esses itens são enviados para um aterro contratado na semana passada, localizado em Gravataí, a Unidade de Valorização de Resíduos da Construção Civil São Judas Tadeu. O local tem capacidade para receber de 77 mil a 180 mil toneladas de resíduos e foi contratado por R$ 19,710 milhões por um período de seis meses.

A prefeitura dividiu a cidade entre 20 grandes regiões atingidas pela enchente para atuar na remoção dos itens descartados. Atualmente, o DMLU trabalha em 10 regiões, já que as demais áreas ainda estão com água. Segundo Hundertmarker, as equipes estão trabalhando hoje no Centro Histórico e nos bairros, Floresta, Cidade Baixa, Menino Deus, Vila Elizabeth, Vila São Borja, São Geraldo, Navegantes, Lami e Belém Novo.

Se mantendo a previsão de tempo seco sem chuvas nos próximos dias, a orientação do DMLU é que os moradores continuem colocando os resíduos na rua. “Vamos conseguir trabalhar todo o feriadão, quinta, sexta, sábado e domingo para restabelecer a cidade o mais rápido possível. Chovendo, dificulta muito o nosso trabalho, mas a nossa orientação é que as pessoas continuem colocando os resíduos para a rua. No final de semana, se puderem fazer essas limpezas, vamos estar operando na rua de forma simultânea”, garante o diretor.

Itens volumosos como móveis, eletrodomésticos e madeira, entre outros, podem ser deixados diretamente na frente das residências e empresas. Além disso, o DMLU criou três locais onde as pessoas podem fazer esse descarte, nos chamados "bota-espera" (ver lista abaixo). Materiais pequenos devem ser colocados em sacos de lixo bem fechados para evitar que, em caso de chuva, se espalhem e fiquem boiando.

Além da remoção dos resíduos da enchente, o DMLU mantém os demais serviços de coletas domiciliar, seletiva e dos containers. Os sete ecopontos estão funcionando, e os materiais são levados para 12 unidades de triagem que permanecem abertas - seis estão fechadas em função das inundações. Os materiais que não podem ser reciclados são levados para a Estação Lomba do Pinheiro e de lá para o aterro sanitário em Minas do Leão.

“As nossas coletas estão continuando de forma normalizada, então é importante que as pessoas tenham a sua consciência de fazer os descartes de forma correta. Nós continuamos com a coleta seletiva, exclusivamente para resíduos recicláveis, a coleta domiciliar para os resíduos orgânicos e rejeito, tanto na modalidade porta a porta quanto via container”, afirma.

Confira os locais onde ocorre a limpeza nesta terça-feira:

• Menino Deus



• Cidade Baixa



• Centro Histórico



• Floresta



• São Geraldo



• Vila Elizabeth / Sarandi



• Vila São Borja / Sarandi



• Navegantes



• Lami



• Belém Novo



Moradores e empresas podem fazer o descarte de resíduos pós-enchente em algum dos pontos bota-espera:

• Terreno ao lado da Receita Federal - avenida Loureiro da Silva, 678 - Centro Histórico

• Terreno ao lado do Dmae - avenida Loureiro da Silva, 104 - Centro Histórico

• Terreno na Serraria - avenida da Serraria, 2.517.