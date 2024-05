Terça-feira será de vento forte e risco de chuva em Porto Alegre

No Rio Grande do Sul, o vórtice ciclônico deve atuar na altura do Litoral Sul, com potencial para pancadas de chuva que poderão ser fortes em trechos do Leste e Sul na primeira metade do dia. Atenção para o risco de rajadas de vento que poderão oscilar entre 80 e 100 km/h, sobretudo no Sul do Estado. No Litoral Norte, as rajadas oscilarão entre 60 e 80 km/h. Com relação à temperatura, a previsão é de mais um dia de frio intenso no território gaúcho, O amanhecer terá mínimas inferiores a 10°C em diversas regiões do Estado, com mínimas ao redor de 5°C nos pontos de maior altitude. A tarde seguirá com frio, sobretudo em trechos de Serra, com máximas que não chegam a 10°C. Na maioria das áreas a máxima deverá oscilar entre 15 e 17°C. Em Porto Alegre, o dia será ventoso, com previsão de maior risco de chuva na primeira metade da terça-feira. As rajadas deverão oscilar entre 50 e 70 km/h. A temperatura oscila pouco e, com vento, a sensação térmica será menor. Na quarta-feira, o sol aparece entre nuvens e poderá ocorrer chuva passageira. A temperatura varia mais.