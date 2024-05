Mesmo com as chuvas, Guaíba volta a ficar abaixo dos 4 metros em Porto Alegre

O ciclone extratropical que se formou no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (27) não oferece impactos significativos no nível do Guaíba. Pelo contrário, o lago segue em constante recuo desde sábado, após ter sofrido um repique devido as fortes chuvas da última quinta-feira. Até as 18h desta segunda-feira, as águas estavam em 3,88 metros no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Segundo o mais recente boletim divulgado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), "a principal preocupação do momento é como será a descida, duração e variação em níveis elevados devido ao efeito dos ventos e em resposta à precipitação ocorrida na bacia na semana passada e ocorrendo entre ontem e hoje".

Ainda, segundo o órgão, os cenários de previsão indicam recessão da cheia, com níveis ainda elevados, mas em declínio lento nos próximos dias. Oscilações poderão ocorrer em função da entrada dos ventos, elevando os níveis do Guaíba temporariamente durante o processo de descida. Em boletim divulgado nesta segunda, a Defesa Civil do RS manteve o número de 169 mortos na tragédia climática.