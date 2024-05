Sesi-RS contribuirá com a recuperação de 200 escolas públicas atingidas pelas enchentes

O Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (Sesi-RS) firmou, nesta segunda-feira (27), um termo de cooperação com a Secretaria Estadual da Educação que prevê ações para a recuperação de até 200 escolas públicas atingidas pelas inundações no Estado. A iniciativa integra o programa "Sesi ao Seu Lado", criado para apoiar a retomada das áreas de educação e saúde, minimizando impactos da calamidade pública instalada em razão das enchentes desde o fim de abril.

A assinatura do termo de compromisso foi realizada nesta manhã pelo superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo, e pela secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, no Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc).



O trabalho do Sesi-RS na área da educação terá início com o mapeamento das escolas afetadas e a análise de dados sobre as necessidades dessas instituições. Entre as ações que serão desenvolvidas está a doação de materiais didáticos e equipamentos, como mobiliário, playgrounds, instrumentos musicais, kits de robótica, materiais pedagógicos e esportivos, além de livros.

O projeto também envolve os apoios psicopedagógico e psicossocial para profissionais da educação e estudantes, cursos de formação para as equipes escolares e análise de dados e tendências educacionais, por meio do Observatório da Educação do Sesi-RS.



As escolas atendidas serão definidas nos próximos dias, em ação integrada entre o Sesi-RS, a Secretaria Estadual da Educação e os municípios. O termo tem vigência desde a data da assinatura até o dia 31 de dezembro de 2024.