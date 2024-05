Sebrae RS e Famurs mobilizam esforços para apadrinhamento de cidades atingidas por cheias

O Sebrae RS e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) se uniram na mobilização chamada “Ação de Apadrinhamento”. A ideia é fazer com que municípios do Estado que não sofreram com enchentes – e também de todo o Brasil – ajudem cidades em dificuldades em meio à calamidade. Segundo dados dos decretos de calamidade pública editados pelo governo gaúcho, quase 90% dos municípios do Estado foram afetados pela tragédia climática.

O primeiro passo da iniciativa das duas entidades é o levantamento das necessidades das cidades afetadas e a coordenação do apoio de outras localidades. Por isso, Sebrae RS e Famurs solicitam o preenchimento do formulário (https://forms.office.com/r/nE8q0K9p1Z) para facilitar a conexão entre oferta e demanda. Após a coleta das informações, os municípios receberão contato para mais orientações.



“A iniciativa tem caráter extremamente humanitário de parceria e colaboração, que é o que mais precisamos neste momento tão difícil. Estamos juntos pela reconstrução da nossa economia, do nosso estado, para que possamos dar a volta por cima e retomar nosso protagonismo”, salienta Luciano Orsi, prefeito de Campo Bom e presidente da Famurs.



"A situação que ocorre no RS é extremamente grave. E a vida acontece nos municípios. Os negócios acontecem nos municípios. Precisaremos reconstruí-los rapidamente para termos condições de reestabelecermos as condições mínimas para um ambiente de negócios. Precisamos reconstruir pontes, ligações viárias, telecomunicações. Isso tudo é essencial para os negócios e para que os empreendedores consigam voltar a comercializar seus produtos e serviços. Por isso, essa iniciativa pode e deve ajudar a acelerar muito nesse processo", destaca Luiz Carlos Bohn, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS.