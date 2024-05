Defesa Civil atualiza dados sobre serviços de infraestrutura no RS

O Rio Grande do Sul segue com bloqueios de estradas e pontos sem luz na manhã desta segunda-feira (27) em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado desde o fim de abril. A tragédia climática causou 169 mortes, deixou 56 pessoas desaparecidas e há ainda 55.813 pessoas em abrigos.

Nas estradas estaduais, são 64 trechos com bloqueios totais e parciais em 36 rodovias, entre estradas, pontes e balsas. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).



Na área de energia, a CEEE Equatorial tem ainda 38.804 pontos sem energia elétrica e a RGE Sul 65.400 pontos sem luz.

Segundo as informações do governo do Estado, a Corsan normalizou o abastecimento de água em todas as regiões.

Confira a situação nas rodovias estaduais:

Confira a situação nas rodovias federais: