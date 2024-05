Ciclone traz vento e chuva ao RS neste início de semana

O processo de formação de um ciclone no Rio Grande do Sul faz da segunda-feira (27) um dia de muitas nuvens carregadas em todo o Estado. Previsão aponta para possibilidade de chuvas a qualquer hora em todas as regiões.

A área com menor chance de chuva é a fronteira Oeste, onde, ao longo do dia, aberturas de sol fazem parte. Quem tem maior chance de chuva e até de intensidade mais forte é a região da Lagoa dos Patos, Litoral e Grande Porto Alegre.

O frio seguirá no Estado pela presença do ar frio e pela grande quantidade de nuvens na maior parte do dia. A temperatura máxima no Estado será de 16ºC e as mínimas chegam a 7ºC.

Na capital gaúcha, o decorrer da segunda-feira é de nuvens e chuva a qualquer hora pelo processo de formação de um ciclone. Chuva que em momentos do dia poderá ser de intensidade forte. A segunda deve ser de pouca amplitude térmica em Porto Alegre, com máxima prevista de 15ºC e mínima de 13ºC.

Ao longo da terça-feira (28), apesar de ter chance de chuva, ela deve ser fraca e intercala com maiores períodos de melhoria. A população deve ter atenção para rajadas de vento de moderadas a fortes do quadrante Sul devido o ciclone no mar.

As temperaturas seguirão baixas durante toda a semana. A previsão é de sol e tempo seco de quarta (29) a sexta-feira (31). No sábado (1), a temperatura pode chegar até 22ºC na Capital, com previsão de sol e chuva.