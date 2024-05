Defesa Civil do RS confirma mais três mortes nas cheias; total chega a 169

Segundo a mais recente atualização da Defesa Civil Estadual, o número de mortos nas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 169 na manhã deste domingo (26). No boletim diviulgado no final da tarde de sábado (25), os confirmados óbitos confirmados eram 166.

O órgão orienta as pessoas a verificarem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista de desaparecidos.

Confira abaixo o último relatório das 9h sobre as ações de resgate nas localidades atingidas.





Municípios afetados:469



Pessoas em abrigos:55.813



Desalojados:581.638



Afetados:2.345.400



Feridos:806



Desaparecidos:56



Óbitos confirmados:169



Pessoas resgatadas:77.711



Animais resgatados:12.503