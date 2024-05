Nível do Guaíba mede 4,13 metros na manhã deste domingo

Boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado às 9h deste domingo (26), mostra o nível do Guaíba em 4,13 metros na sua mais recente medição. Dados reunidos pela Secretaria de Comunicação - a partir de informações enviadas pelas secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura, de Logística e Transportes, e da Educação - apresentam também a situação dos serviços, portos, aeroportos e das estradas gaúchas.



Níveis dos lagos e rios

. Lago Guaíba - Porto Alegre – 4,13 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

. Rio dos Sinos - São Leopoldo - 4,75 metros (cota inundação 4,50)

. Rio Gravataí - Passo das Canoas - 5,40 metros (cota inundação 4,75)

. Rio Taquari - Muçum – 5,30 metros (cota inundação 18,00)

. Rio Caí - Feliz – 3,30 metros (cota inundação 9,00)

. Rio Uruguai - Uruguaiana – 8,31 metros (cota inundação 8,50)

. Lagoa dos Patos - Laranjal – 2,32 metros 20h-25/05 (cota inundação 1,30)



Energia elétrica, água e telefonia

. CEEE Equatorial: 42.670 pontos sem energia elétrica (2.2% do total de clientes);

. RGE Sul: 70.900 pontos sem energia elétrica (2.3% do total de clientes);

. Corsan: Serviço normalizado;

. Tim: Serviço normalizado;

. Vivo: 2 municípios sem serviços de telefonia e internet;

. Claro: Serviço normalizado.



Panorama nas escolas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

. 1.065 escolas

. 250 municípios

. 29 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs)

. 381.231 estudantes impactados

. 578 escolas danificadas com 220.791 estudantes matriculados.

. 57 escolas servindo de abrigo.



Retorno às aulas

Retorno suspenso em 144 escolas (24/5): Porto Alegre (1ª CRE) e municípios específicos das coordenadorias: São Leopoldo (2ª CRE), Estrela (3ª CRE), Guaíba (12ª CRE), Santana do Livramento (19ª CRE), e Gravataí (28ª CRE)



Escolas

. Total de escolas: 2.340

. Já retornaram às aulas:1.752 (74,8%)

. Ainda não retornaram:588 (25,1%) - 233 delas ainda sem data prevista.



Estudantes

. Total de estudantes: 741.831

. Retornaram às aulas:495.394 (66,8%)

. Ainda não retornaram:246.437 (33,2%) - 91.324 deles ainda sem data prevista.



Rodovias



As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 67 trechos com bloqueios totais e parciais em 42 rodovias, entre estradas, pontes e balsas. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).



A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.



Portos e aeroportos



As chuvas e enchentes que atingem o Estado destruíram boa parte da infraestrutura de estradas do Rio Grande do Sul. Por isso, portos e aeroportos formam corredores de transporte fundamentais nesse momento, trazendo socorro e garantindo o abastecimento das regiões atingidas.



Confira a situação dos três portos e dos principais aeroportos regionais que operam no Rio Grande do Sul.



Aeroportos



Aeroporto Internacional Salgado Filho: a Fraport Brasil, administradora do terminal, informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.



Os aeroportos administrados pelo governo do Estado operam normalmente:



Capão da Canoa

Carazinho

Erechim

Passo Fundo

Rio Grande

Santo Ângelo

Torres

Canela



Os aeroportos administrados pela CCR aeroportos operam normalmente:



Bagé

Pelotas

Uruguaiana



Aeroportos municipais:



. Caxias do Sul: operação normal.

. Santa Cruz do Sul: operação normal.

. Santa Maria: opera normalmente.



Portos



. Porto de Porto Alegre - mantém suspensas as operações, em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da chamada cota de inundação.

. Porto de Pelotas - funciona normalmente.

. Porto do Rio Grande - segue operando normalmente.



Travessia para São José do Norte - O serviço de balsa está realizando apenas o transporte de veículos altos, como caminhonetes. O de passageiros está suspenso, em razão do aumento do nível da Laguna.