Rodovia em Taquara está bloqueada para recompor trecho afetado por chuvas

Estradas com bloqueios estão no caminho de motoristas nas áreas mais afetadas pelas cheias e chuvas. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou na tarde desta sábado (25) que o km 56, da ERS-020, em Taquara, no Vale do Paranhana, está bloqueado. Não há previsão de quando o trecho será reaberto, segundo o órgão.