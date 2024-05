Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 18 a 24 de maio de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 18 e 24 de maio de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Ponte entre Cachoeirinha e Porto Alegre é liberada para o trânsitoLigação permite conexão entre a cidade da Região Metropolitana e o Centro de Porto Alegre. Matéria: João Dienstman (Jornal Cidades). Foto: Wesley Corrêa/PMC/Divulgação/Cidades.2. Nível do arroio Dilúvio sobe e água se aproxima dos taludesCom a chuva intensa na quinta-feira (23), arroio se aproximou da cota de transbordamento. Matéria: Redação. Foto: Reprodução/JC.3. Praia de Belas Shopping reabre após mais de 15 dias fechado pela inundaçãoPraia de Belas fechou em 4 de maio devido ao avanço da água que impediu a operação. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Abastecimento de hospitais atendidos pela ETA Moinhos de Vento deve normalizar até segundaParada da Estação de Tratamento de Água afetou as instituições de saúde. Matéria: Nícolas Pasinato. Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação/JC.5. Trensurb prevê retorno na segunda-feira, mas apenas de Canoas até Novo HamburgoDe acordo com o diretor-presidente da empresa, Fernando Marroni, está sendo feito um trabalho grande para criar uma espécie de “corredor ferroviário humanitário”. Matéria: Osni Machado. Foto: Fernanda Feltes/Arquivo/JC.