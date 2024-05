Semana encerra com pancadas de chuva e frio intenso em Porto Alegre

O tempo seguirá instável em grande parte do Rio Grande do Sul ao longo desta sexta-feira. Além de chuvoso, o dia será ventoso em grande parte das regiões com previsão de forte declínio da temperatura da tarde para a noite. O vento sul/sudoeste terá rajadas entre 50 e 70 km/h com até 80 km/h pontualmente. A tarde terá temperatura ao redor de 12 a 14°C e sob a ação do vento a sensação térmica será baixa. O volume de precipitação tende a ser irregular, porém com expectativa de volumes muito menores que ontem. A temperatura mínima deverá ocorrer no fim da noite por conta do ingresso do ar polar. No Oeste e Sul, a chuva tende a cessar ao longo da tarde. Nas faixas Norte e Leste, a chuva poderá persistir até o começo da noite.

Em Porto Alegre, o tempo fica úmido, com muitas nuvens e pancadas de chuva, que devem ocorrer ao longo da sexta-feira. A temperatura despenca da tarde para a noite, com previsão de frio intenso. O dia será ventoso com rajadas de Oeste e Sul que poderão impactar no nível do Guaíba. No fim de semana, o sol aparece entre nuvens com previsão de frio de inverno.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 18°C

Mínima: 5°C

PORTO ALEGRE



Máxima: 18ºC

Mínima: 11ºC