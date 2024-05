Vento Sul deve represar o nível do lago Guaíba nos próximos dias

O tempo seguirá instável em grande parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (24). Contudo, além de chuvoso, o dia também será ventoso na maior parte das regiões, com previsão de forte declínio da temperatura a partir do inicio da tarde. E, será justamente esse vento, no sentido Sul/Sudoeste, quem mais deverá impactar na vida dos moradores da Capital.

Nesta quinta-feira (23), a MetSul Meteorologia emitiu alerta para um possível repique da cheia do Guaíba entre esta sexta e o sábado, por conta da intensidade das rajadas de vento, que devem atingir velocidades entre 70 e 90 km/h, na costa e sobre a Lagoa dos Patos. Segundo a empresa, isso deverá gerar o represamento das águas do Guaíba.

Neste tipo de situação, no passado, com vento nessa intensidade, o Guaíba chegou a subir 30 cm. Por exemplo, foi o que se viu na enchente do mês de setembro do ano passado, quando a cota máxima foi de 3,18m. A tendência é de que o vento Sul se mantenha no fim de semana, mas com menor intensidade no domingo.

Nas faixas Norte e Leste, a chuva poderá persistir até o começo da noite, em menor intensidade. Já nas regiões Oeste e Sul, ela tende a cessar ao longo da tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mínimas no final de semana ficam perto ou até mesmo abaixo de zero nas partes altas das Serras do Sul e também na região da campanha gaúcha. Há expectativa de forte geada no Estado.

Em Porto Alegre, o tempo será úmido e com pancadas de chuva esparsas ao longo desta sexta. A temperatura despencará durante à noite, com previsão do retorno do frio intenso. No fim de semana, o sol deve voltar a aparecer, mas entre nuvens. As mínimas ficam abaixo dos 10°C a partir desta sexta-feira e ao decorrer do final de semana, com a sensação térmica baixa.