Número de óbitos devido às enchentes no RS sobe para 162

A Defesa Civil confirmou na noite desta quarta-feira (22) mais uma mortes devido às fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, subindo para 162. São 68.345 pessoas em abrigos, e há ainda 581. 633desalojados.

A tragédia climática afetou 467 municípios e 2.342.460 de pessoas, com 806 feridos. Foram resgatadas 82.666 pessoas e 12.358 animais.

Segundo o levantamento,. A Defesa Civil do Estado orienta as pessoas a verificarem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista de desaparecidos.