Depois de 10 anos, ETA da Base Aérea de Canoas é reativada e abastece bairro Olaria

A Corsan reativou a Estação de Tratamento de Água (ETA) situada na Base Aérea de Canoas, que estava inativa há 10 anos. Desde as primeiras horas desta quarta-feira (22) a água tratada no local já abastece os moradores do bairro Olaria. As informações são da Corsan.A reativação foi possível por uma parceria entre a Corsan e a Força Aérea Brasileira, como medida para minimizar o desabastecimento de água na cidade, causado pelas enchentes do início do mês.A ETA da Base Aérea foi a primeira construída em Canoas, há mais de 50 anos. Está sendo revitalizada pela Corsan, para servir como mais uma alternativa importante na retomada do abastecimento da população.