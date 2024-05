RS tem novos alertas de temporais entre esta quarta e a quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas de temporais para o Rio Grande do Sul. Entre esta quarta (22) e a manhã de quinta-feira (23), pode chover forte, com acumulado chegando a 100mm/dia, queda de granizo e rajadas de vento entre 60km/h a 90km/h em áreas isoladas do Estado, exceto Noroeste, Norte e Nordeste gaúcho.

Entre a manhã e a tarde de quinta, a instabilidade avança, com volume de chuva de 50mm/dia até 100mm/dia), possibilidade de queda de granizo e ventos entre 60km/h e 90km/h em áreas isoladas do parte do Centro, Noroeste, Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul. Também pode chover forte no Oeste e Meio Oeste de Santa Catarina e Sudoeste e Oeste do Paraná.