Inicia construção de desvio alternativo na ERS-129

Um desvio provisório e emergencial começou a ser construído pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), na segunda-feira (20), no local onde ocorreu o desmoronamento de 100 metros da ERS-129, no quilômetro 88, em Muçum. A estrutura foi afetada devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. As informações são do governo do Estado.

A medida está sendo executada após a atuação do governo do Estado e da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) para agilizar a vistoria do local que desmoronou, ocorrida no sábado. O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, e o prefeito de Muçum, Mateus Trojan, acompanharam a avaliação do local feita por especialistas da Defesa Civil.De acordo com Vanacôr, as ações da estatal e da Selt são pautadas pela segurança dos usuários. Por isso, a construção de um desvio próximo do local onde ocorreu a ruptura só poderia ser realizada após uma avaliação das condições geotécnicas que apontasse a viabilidade do novo trecho.Vanacor ressalta, ainda, que essas intervenções buscam oferecer uma alternativa de locomoção ao Vale do Taquari, região fortemente impactada pelos eventos meteorológicos. “A EGR está agindo de forma emergencial na pavimentação desses desvios e está planejando a reconstrução completa do trecho, com a elaboração de uma licitação que deverá ser publicada nos próximos dias”, acrescenta, através de nota.. Paralelamente, a EGR continua trabalhando na pavimentação de três quilômetros da estrada vicinal da Linha São Luís, que servirá como desvio alternativo, melhorando as condições para o tráfego de veículos de emergência e da população que se desloca entre Muçum, Vespasiano Corrêa, Dois Lajeados e Guaporé. A previsão de conclusão dos trabalhos é de até dez dias. A EGR realizará medidas de conservação do restante do segmento, além de disponibilizar equipe para controlar o fluxo de veículos, buscando minimizar eventuais transtornos no local.