Dupla Gre-Nal e FGF se mobilizam para internacionalizar aeroportos

Se desdobrando para definir a logística da volta aos gramados, a dupla Gre-Nal tem os primeiros passos definidos, mas segue na luta para mandar seus jogos em solo gaúcho, ainda que Arena e Beira-Rio não estejam à disposição. Na sexta-feira, em reunião com o ministro Paulo Pimenta, que está à frente do Ministério Extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, e o vice-presidente do Grêmio, Fábio Floriani, solicitaram a internacionalização do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, e da base aérea de Canoas.

O intuito dos clubes é voltar ao Estado o quanto antes, recebendo os adversários no Estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, e no Estádio Centenário, do Caxias. Na disputa da Libertadores e Sul-Americana, a dupla se vê refém de uma exigência da Conmebol: palcos dos jogos devem estar a no máximo 150 km de um aeroporto internacional.

Para que os aeródromos estejam aptos a receber voos de outro país, é necessária a instalação de um posto da Polícia Federal. No caso de Caxias do Sul, ainda foi solicitado um equipamento antineblina, por conta das fortes névoas em volta da cidade.

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, que também estava presente na reunião, explica que a ideia do diálogo entre as partes veio do próprio Pimenta. "O ministro disse que gostaria de saber nossas dificuldades, pediu para conversar conosco (clubes e federação) para ouvir as demandas, e agora vai ser feito um detalhamento dos pontos solicitados para ele através de um documento que será encaminhado ao governo. Ele também ficou de colocar um representante do segmento do futebol neste trabalho para a gente manter uma relação de proximidade". O cartola destaca que os gaúchos poderão indicar alguém no ofício que será encaminhado ao governo federal pela FGF nos próximos dias. Em meio aos trâmites políticos, os gaúchos estão de olho nos compromissos da semana que vem.

O Grêmio segue treinando no CT do Corinthians, em São Paulo, para enfrentar o The Strongest, da Bolívia, pela Libertadores, na próxima quarta-feira, dia 29, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ausente nas primeira atividades para tratar de questões pessoais no fim de semana, o técnico Renato Portaluppi retornou nesta segunda-feira à beira do campo. O último treino comandado pelo comandante gremista havia sido no dia 2 de maio. Villasanti e Diego Costa também se reapresentaram e integraram ao resto da delegação no CT Joaquim Grava

Já o Inter, depois de viajar ontem para Itu, inicia hoje a preparação no interior paulista para o confronto com o Belgrano, da Argentina, pela Sul-Americana, na próxima terça, dia 28. Tudo indica que o palco do jogo será o Estádio Dr. Novelli Junior, casa do Ituano.

Sem jogar desde o dia 28 de abril, pelo Campeonato Brasileiro, Eduardo Coudet e sua equipe buscam retomar as condições físicas e técnicas para a sequência do calendário. Será a primeira vez que o técnico terá o elenco completo. Todos os jogadores viajaram com a delegação, incluindo Wanderson e Lucca, que se recuperam de lesão e podem voltar a treinar com o resto da equipe nos próximos dias. A atração principal é a possível dupla de ataque para a sequência da temporada: Valencia e Borré.