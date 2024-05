Terça-feira será de sol e vento forte em Porto Alegre

A terça-feira começa com ar frio e temperatura baixa no Rio Grande do Sul. As menores marcas deverão ocorrer nos pontos de maior altitude da Serra com projeção de 2 a 4°C. Em grande parte da metade Sul e Leste, a expectativa é de marcas abaixo de 10°C. O sol aparece entre nuvens por todas as regiões do Estado ao longo da manhã. Da tarde em diante, a instabilidade avança pela fronteira com o Uruguai e gera previsão de pancadas de chuva. Não se afasta eventos isolados de chuva forte e temporais passageiros. Na metade Norte, o tempo seguirá firme com previsão de aquecimento gradual. A temperatura fica amena com máximas entre 23 e 25°C. O vento predomina de Norte/Nordeste ao longo dia.

Em Porto Alegre, o sol predomina sob a influência de vento, e a temperatura deve esquentar mais durante a tarde. O vento ajuda a escoar a água do Guaíba, mas persiste e ganha força com previsão de um dia ventoso. As temperaturas mínima e máxima darão um salto e o tempo fica abafado. A quarta-feira será mais um dia de vento favorável ao escoamento do guaíba.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 23°C

Mínima: 2°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 23ºC

Mínima: 9ºC