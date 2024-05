Trensurb realiza vistoria, mas segue sem previsão para retorno das atividades

No último domingo (19), a Trensurb inspecionou parte de sua linha, em trecho que vai de Canoas a São Leopoldo, e anunciou que planeja a retomada das operações dos trens que ligam a Região Metropolitana de Porto Alegre. Com diversas dependências da empresa — como pátios, trilhos e subestações de energia — alagadas em decorrência das enchentes no Estado, a Trensurb está desde o dia 3 de maio com todas as operações suspensas.

O diretor-presidente da empresa, Fernando Marroni, acompanhou a inspeção e comentou que, embora existam locais em que as atividades seriam viáveis, ainda é preciso recuperar o pátio no qual os trens são estacionados e vistoriados. O lugar está inundado e os veículos ficaram parados em trechos seguros da linha, impossibilitando uma revisão geral do percurso. Ainda, a sede da Trensurb está debaixo da água, o que impede o controle das operações e a realização de atividades administrativas.

Apesar de medidas como a vistoria de domingo estarem nos planos da empresa, será necessário esperar a diminuição do nível do Guaíba para que os trens voltem a andar. Em razão disso, não há previsão para quando novas inspeções serão realizadas ou para a retomada total das atividades.