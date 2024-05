MPF pede dados sobre imóveis da União que podem ser utilizados como abrigos

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou à Secretaria de Patrimônio da União (SPU) dados sobre imóveis que possam ser utilizados para abrigar pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A medida faz parte de procedimento instaurado pelo MPF para acompanhar as demandas decorrentes do decreto de estado de calamidade pública no Estado.

O pedido foi feito em videoconferência realizada na última sexta-feira (17). A reunião contou com integrantes do MPF, o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística de Questões Fundiárias do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), a Diretoria de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e outras diretorias técnicas da SPU.

Na ocasião, os representantes das instituições discutiram sobre a identificação e o mapeamento de diversas modalidades de imóveis da União que poderão ser disponibilizados aos governos estadual e federal como alternativa de acolhimento aos milhares de desabrigados. O objetivo, segundo o MPF, é manter, quando possível, as pessoas próximas de suas comunidades, de seus meios de vida e de geração de renda.