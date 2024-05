Abrigos de Porto Alegre serão organizados em curto, médio e longo prazo

Ainda era início do mês quando Neusa estava na Cidade Baixa, em Porto Alegre, e a água começou a chegar pela esquerda, pela direita e também pela frente. Desde a segunda-feira (6), está abrigada no Colégio Estadual Júlio de Castilhos e atua como voluntária. Atualmente, a Capital conta com 18,2 mil voluntários, em 142 estruturas. Com a retomada das atividades, a prefeitura busca diminuir o número de abrigos e qualificar os espaços.

Com a água baixando, as instituições que se disponibilizaram como abrigo começaram a retomar suas atividades, a exemplo de escolas. A expectativa é manter menos de 10 abrigos abertos e direcionar as pessoas para espaços maiores. “No primeiro momento, reconhecemos as estruturas para que tivéssemos espaço para receber as 15 mil pessoas. Agora, estamos especializando o serviço”, explica o secretário de Inovação Luiz Carlos Pinto, um dos responsáveis pela logística destes espaços.

LEIA TAMBÉM: Precisa-se de voluntários: confira alguns caminhos para ajudar



A prefeitura trabalha com três modelos de abrigos: de curto, médio e longo prazo - considerando seis meses. A divisão será feita com base na condição da residência da população. Pessoas que tiveram a casa destruída e, consequentemente, ficarão mais tempo em abrigos, serão reunidas em um mesmo local. A prefeitura conversa sobre a possibilidade de uma Cidade provisória, no Complexo Cultural Porto Seco. A construção de casas rápidas provisórias também é discutida, além de medidas destinadas à aquisição de imóveis e de aluguel social. “Estamos nos organizando para sair da logística do colchão no chão e no pallet”.



Na última sexta-feira (17), o vice-governador Gabriel Souza esclareceu a proposta de Cidades Temporárias, destinadas às 80 mil pessoas abrigadas em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba. Com base na enchente registrada no Vale Taquari, em setembro do ano passado, a estimativa é que ainda em junho sejam mais de 10 mil pessoas nestes espaços. A prefeitura trabalha com três modelos de abrigos: de curto, médio e longo prazo -. A divisão será feita com base na condição da residência da população. Pessoas que tiveram a casa destruída e, consequentemente, ficarão mais tempo em abrigos, serão reunidas em um mesmo local. A prefeitura conversa sobre a possibilidade de uma. A construção de casas rápidas provisórias também é discutida, além de medidas destinadas à aquisição de imóveis e de aluguel social. “Estamos nos organizando para sair da logística do colchão no chão e no pallet”.Na última sexta-feira (17), o vice-governador Gabriel Souza esclareceu a proposta de Cidades Temporárias, destinadas àsCom base na enchente registrada no Vale Taquari, em setembro do ano passado, a estimativa é que ainda em junho sejam mais de 10 mil pessoas nestes espaços.

LEIA MAIS: Quase 77 mil pessoas seguem em abrigos no RS

”Existe uma força-tarefa para desmobilizar vários abrigos a pedido dos clubes, que necessitam retomar suas atividades, e das escolas que retomarão o ano letivo. Então, vários espaços solicitaram que a prefeitura remanejasse essas pessoas”, explica a coordenadora de abrigo e responsável pelas políticas públicas de Direitos da Mulher na prefeitura, Fernanda Mendes Ribeiro. O município também irá abrir o leque de categorias, com abrigos específicos para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Um abrigo voltado para pessoas idosas já foi aberto, na avenida João Pessoa.