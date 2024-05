Ônibus são incendiados na avenida Princesa Isabel em Porto Alegre

Dois ônibus foram incendiados no início da noite deste domingo (20) na avenida Princesa Isabel, no bairro Santana, em Porto Alegre. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul em publicação no X (antigo Twitter). A EPTC informou, também por meio da rede social, que o cruzamento da avenida Princesa com a avenida João Pessoa está bloqueado em razão da ocorrência.

Populares apedrejavam os veículos que por ali passavam, ocorrendo confronto com a BM

De acordo com testemunhas, os coletivos da Viação Teresópolis Cavalhada (VTC) estavam com identificação de recolhe e sem passeiros, fazendo o trajeto da avenida Bento Gonçalves e se dirigiam ao centro. Supostamente, dizem as testemunhas, os autores já estariam dentro do coletivo. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar atenderam a ocorrência, e durante o atendimento, populares apedrejavam os veículos que por ali passavam, ocorrendo confronto com a BM. Nos vídeos sobre o episódio que circulam nas redes sociais pode-se ouvir estrondos do que parecem ser tiros e bombas.

Confira a nota emitida pela Secretaria de Segurança Pública do RS

Na noite deste domingo (19), a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em ônibus localizado na Avenida Princesa Isabel, n°160, em Porto Alegre.



Informações preliminares apontam que aproximadamente 50 pessoas bloquearam a via e lançaram um artefato incendiário, possivelmente um coquetel molotov, com o intuito de inflamar dois ônibus. As chamas foram prontamente contidas pelo Corpo de Bombeiros, enquanto a Brigada Militar assumiu a responsabilidade pela segurança do perímetro.



A ocorrência ainda está em andamento e a Brigada Militar está coordenando esforços para garantir a integridade e ordem no local da ocorrência.