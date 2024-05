Semana começa com frio e tempo seco em boa parte do RS

A semana inicia com temperaturas baixas e tempo seco na maior parte do Rio Grande do Sul. De acordo com informações da MetSul Meteorologia, em Porto Alegre, a segunda-feira (20) inicia com nuvens e o sol deve chegar à capital gaúcha no período da tarde, com a temperatura oscilando entre 11ºC e 17ºC.

Na região Oeste, a manhã será de tempo seco e frio mais intenso, com termômetros na casa de 5ºC. No Norte, a temperatura deve oscilar entre 7ºC e 9ºC. Na zona Sul, a segunda-feira inicia com nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Já à tarde, o sol deve prevalecer em todo o Estado. A partir de terça-feira, a instabilidade retorna ao Rio Grande do Sul.

Confira a previsão da semana para Porto Alegre:

• Segunda-feira: sol e nuvens. Mínima: 11ºC - Máxima: 17ºC

• Terça-feira: sol e chuva. Mínima: 8ºC - Máxima: 16ºC

• Quarta-feira: sol e nuvens. Mínima: 15ºC - Máxima: 30ºC

• Quinta-feira: chuva e raios. Mínima: 18ºC - Máxima: 23ºC

• Sexta-feira: sol e chuva: Mínima: 11ºC - Máxima 14ºC

• Sábado: sol e nuvens. Mínima: 7ºC - Máxima: 11ºC