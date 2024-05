Número de óbitos pela enchente se estabiliza em 155

A Defesa Civil estadual atualizou na manhã deste domingo (19) os números relativos à catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul desde o início do mês de maio. Conforme o boletim divulgado às 12h, se mantém em 155 o total de óbitos causados pelas enchentes que atingiram o RS. Desde o boletim das 18h de sábado (18), conforme atualização das 12h deste domingo (19), não houve alteração no número de vítimas fatais.



O contingente de pessoas acolhidas em abrigos teve uma pequena queda em relação à noite de sábado (18), passando de 77.202 para 76.955, número que se manteve no boletim das 12h deste domingo (19).

O número de desaparecidos é de 89 pessoas. O total de desalojados chega a 540.633 gaúchos e gaúchas, em 463 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul.