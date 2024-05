Estradas gaúchas têm 85 pontos com bloqueios; 195,8 mil clientes estão sem luz

Conforme o boletim de infraestrutura divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul no fim da tarde deste sábado (18), as estradas estaduais estão 85 trechos com bloqueios totais e parciais em 47 rodovias, entre estradas, pontes e balsas. O levantamento também aponta que 195,8 mil clientes da CEEE Equatorial e RGE Sul seguem sem energia elétrica no Estado.

• LEIA TAMBÉM: Nova linha de ônibus liga aeroporto de Florianópolis a Osório

Confira os números deste sábado (18):

• CEEE Equatorial: 89.000 pontos sem energia elétrica (4.9% do total de clientes);

• RGE Sul: 106.800 pontos sem energia elétrica (3,5% do total de clientes);

• Corsan: 39.589 clientes sem abastecimento de água (1% do total de clientes);

• Tim: Serviço normalizado;

• Vivo: 3 municípios sem serviços de telefonia e internet;

• Claro: Serviço normalizado.