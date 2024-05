Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 11 a 17 de maio de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 11 e 17 de maio de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Carros de luxo estão submersos em maior polo de revendas do RSRua Edu Chaves é um dos corredores de lojas de veículos que estão inundadas em Porto Alegre. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. Vazamento em barragem na zona Leste da Capital obriga moradores a deixarem suas casasO Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) orientou os moradores da Lomba do Sabão, no bairro Agronomia, limite entre Viamão e Porto Alegre, a deixarem suas casas após a barragem do local apresentar um grande vazamento. Matéria: Gabriel Dias. Foto: Dmae/Divulgação/JC.3. Ônibus de Cachoeirinha voltam a circular com viagens de até cinco horas até Porto AlegreO trajeto, que normalmente compreende 20 quilômetros, com as vias possíveis de trafegar, passa a ter mais de 40 quilômetros. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Coletivo Mato do Júlio/Divulgação/JC.4. Nova debandada de Porto Alegre para TramandaíTramandaí vive dias de trânsito intenso com a chegada fora de época de moradore de outras cidades. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Fernando Albrecht/Especial/JC.5. Fornecimento de água na ETA Moinhos de Vento deve estar normalizado na quarta-feiraEstação é responsável pelo abastecimento de água de 21 bairros de Porto Alegre. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: Tânia Meinerz/JC.