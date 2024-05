Com 45 minutos de atraso e ausência de linhas, viagem da Capital para Gravataí apresenta problemas

aproximadamente 40 minutos para chegar em Porto Alegre



O atraso foi de 45 minutos e, além disso, não havia informações claras sobre os horários e linhas. O ônibus da linha via corredor humanitário, que deveria ter saído às 13h45min, só saiu às 14h35min. Ao serem questionados, os fiscais e motoristas no local informaram que os ônibus da linha semi-direta estavam presos no corredor humanitário. No entanto, essa justificativa parecia plausível apenas para quem fosse usufruir da linha semi-direta, o que não era caso da reportagem, uma vez que o ônibus comum estava estacionado desde antes da chegada ao local.



Cerca de 20 pessoas aguardavam o ônibus com destino a Gravataí. Destas, apenas quatro embarcaram na linha comum, uma vez que o fiscal anunciou que o próximo ônibus direto sairia imediatamente, mas com uma tarifa de R$ 23,50, pois seguiria até o shopping Iguatemi. A maioria optou por esperar, insatisfeita com a falta de opções e a incerteza do transporte, já que a linha executiva era mais confortável.



A reportagem embarcou no ônibus comum, que estava programado para sair às 13h45min, mas que, segundo o fiscal, havia tido problemas mecânicos. O ônibus voltou a funcionar e partiu rumo à região metropolitana.



O que diz a empresa Sogil

A Sogil, empresa que opera as linhas entre Porto Alegre e Gravataí se maifestou por meio de nota. COnfira abaixo na íntegra.

O veículo 443, linha semidireta, saiu às 12h da Garagem 96 e as 13h03 parou no trânsito, nas imediações da Arena, passando ter movimento novamente às 14h12. Passou mais de 1h no congestionamento. Deveria retornar à Gravataí do Largo da Epatur às 13h45 e saiu de lá as 14h45 em decorrência disso.



O veículo 5117, linha comum, não apresentou problema mecânico. Ele estava no local, em intervalo, saiu às 14h40 e não às 13h40 do Largo da Epatur, devido a um ajuste de frequência, que ocorreu em função da baixa demanda de clientes no momento.



Estamos no segundo dia de operação de retorno do transporte Gravataí - Porto Alegre, após as cheias, ainda estamos realizando ajustes nas linhas e horários, de acordo com os tempos de trajeto e demanda de clientes que temos observado.