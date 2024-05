Corsan retoma parcialmente abastecimento em Canoas, Esteio e Sapucaia

Com o início de operação das primeiras estações móveis de tratamento de água em Esteio e em Sapucaia do Sul, da distribuição da água dos poços já abertos pela Corsan e pela implantação dos 10 quilômetros de novas adutoras que interligam os sistemas de Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul, os primeiros imóveis dessas cidades começam a receber água. As informações foram divulgadas pela Corsan.

De acordo com o Centro Integrado de Operações, na manhã desta sexta-feira (17), 20 mil famílias nas duas cidades estão abastecidas. A previsão é a de que a distribuição de água potável para as três cidades esteja regular no próximo dia 21.

Com as Estações de Captação e Tratamento Rio Branco (Canoas) e Esteio (que também abastece Sapucaia do Sul) ainda inundadas e sem acesso terrestre, a Corsan vem trabalhando diuturnamente para restabelecer o abastecimento nas cidades, atuando fortemente nas seguintes frentes: estrutura principal, com a ajuda de helicóptero, botes e tratores para que os técnicos e mergulhadores possam acessar as instalações, remover os equipamentos que precisam de conserto e para vedar as áreas mais severamente danificadas; outra frente executa o Plano de Contingência que, além dos trabalhos estruturais mencionados acima, abastece a população, emergencialmente, com 78 caminhões-pipa e 93 reservatórios temporários fixos e móveis.

Na Estação de Tratamento Rio Branco, que abastece parte de Canoas, mesmo com as estruturas inundadas, as equipes, com a ajuda de mergulhadores, já conseguiram instalar 10 bombas para drenar a água de dentro dos prédios e possibilitar a construção de novas contenções para proteger a sala de máquinas. Na manhã desta sexta, os dois geradores que vão fornecer energia para o funcionamento dos equipamentos chegaram à estação com a ajuda de helicópteros. Em operação, a ETA vai reforçar o abastecimento do lado leste da cidade e abastecer também a parte oeste, à medida que a enchente for baixando.

Conforme boletim do Centro de Operações Integradas, 117 mil imóveis estão sem água em Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul.