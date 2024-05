Inmet emite novo alerta de temporais no RS nas próximas horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para temporais no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (17). As águas dos rios seguem elevadas em diversas cidades após as chuvas e enchentes do início do mês, que causaram mais de 150 mortes e milhares de desabrigados.

Nesta sexta-feira, pode chover forte, com volume de até 50mm/dia e rajadas de vento entre 40km/h e 60km/h em áreas isoladas do Norte do RS, na divisa com Santa Catarina. A instabilidade também deve atingir o estado vizinho e o Oeste e Sudoeste do Paraná.

No fim de semana, a chuva forte se afasta do Rio Grande do Sul e se concentra em regiões do Paraná e de Santa Catarina, que também tem alertas de temporais.