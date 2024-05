JC Te Lembra: diminuição da chuva, Lula no RS e suspensão de voos em Porto Alegre

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.Embora ainda com muitos alagamentos pelo Rio Grande do Sul, semana foi marcada pelo recuo do Guaíba e pela esperança sobre o fim da chuva. O presidente Lula visitou o Estado pela terceira vez desde o início do desastre natural. Em São Leopoldo, ele anunciou Paulo Pimenta como ministro extraordinário da reconstrução e ajuda de R$ 5 mil a cada casa atingida. Com o aeroporto debaixo d’água, a Anac suspendeu a venda de passagens à Capital gaúcha. Em meio à situação delicada, o governador Eduardo Leite revogou a retirada de benefícios da cesta básica. Ainda como consequência da crise, a dívida do RS com a união foi suspensa por três anos.E a assinatura de concessão do Cais foi adiada.A nível nacional, teve troca de comando na Petrobras. Saiu Jean Paul Prates e foi nomeada Magda Chambriard.