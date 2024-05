Guaíba fica abaixo dos 5 metros pela primeira vez na semana

O nível do lago Guaíba ficou abaixo dos 5 metros pela primeira vez desde segunda-feira (13), de acordo com medição realizada no início da manhã desta quinta-feira. O nível chegou a 4,87 m às 18h, no Cais Mauá.

Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), o nível do lago deve diminuir lentamente nos próximos dias, ficando acima dos 4 metros até o início da próxima semana.

Voltou a chover, mas com fraca intensidade, no Rio Grande do Sul nesta quinta. Em Porto Alegre, a fina garoa não chegou a atrapalhar o trabalho de limpeza dos locais onde a água baixou. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva não traz riscos de novos alagamentos.

As fortes chuvas do Rio Grande do Sul causaram ao menos 151 mortes, de acordo com boletim divulgado às 18h desta quinta-feira. O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 104 desaparecidos. As mortes ocorrem em 44 cidades, conforme a Defesa Civil, e há 806 feridos. No total, 461 municípios foram afetados, sendo que 77.199 pessoas estão desabrigadas e 540.192 ficaram desalojadas.