Depois de quase 2h na ida, volta foi mais demorada

Às 5h50min, embarcamos no Granja em direção a Porto Alegre. Vale abordar o motorista:

- Quanto tempo deve levar?

- Olha, ontem eu consegui fazer em uma hora e meia.

É um alento. O trajeto a partir dali é em direção a Gravataí, no acesso do município à freeway, e dali, em direção à ERS-118. A rodovia se tornou a via de acesso à Capital para toda a Região Metropolitana. E há ainda o agravante da instalação temporária da Ceasa em Gravataí. Como esperado, o trânsito está engarrafado. "Ontem, quando chegou aqui, parou tudo e uns 20 passageiros desistiram. Desceram", conta Jaqueline.

Algo que motivou, inclusive, a empresa a limitar os dois horários de ida antes das 6h30min, quando o engarrafamento se agrava. A mudança foi acertada. Em poucos minutos, o ônibus avançou. Nova parada só voltou a acontecer junto ao acesso para o Distrito Industrial de Alvorada e Viamão, ainda na 118.

Eram 6h33min quando entramos na avenida Frederico Diehl, em Alvorada, e pouco mais de 10 minutos depois, o tráfego pesado fez o fluxo parar outra vez.

A chegada no Triângulo foi às 7h15min, depois de 1h20min do nosso embarque, já com o dia iluminado e com 2 graus a mais no termômetro. Ao todo, 1h50min para Jaqueline, que pegou o ônibus no início. Sem qualquer problema para o João, que teria seu primeiro atendimento somente às 10h. A Jaqueline desembarcou sem precisar correr. Ainda embarcaria na linha T-4 para chegar ao trabalho, onde deveria se apresentar às 9h30min.

Cumprida a primeira parte da travessia, ao anoitecer, era o retorno. A Transcal marcou quatro horários entre 18h15min e 19h15min. Não encontramos Jaqueline. Quem já estava ali era o Flávio João da Silva. Precavido, depois de dois atendimentos de suporte, ele queria garantir um lugar sentado e era um dos primeiros da longa fila.

O ônibus saiu às 18h15min, lotado. Foram duas paradas totais no tráfego em Alvorada. Passadas a 118 e a freeway, chegamos no limite entre Cachoeirinha e Gravataí, após uma hora e meia. O ônibus ainda seguiria o itinerário por 40 minutos.