Cachoeirinha espera retomar operação da casa de bombas nesta sexta

A Prefeitura de Cachoeirinha projeta retomar o funcionamento das suas casas de bombas junto ao dique que funciona como sistema de proteção contra cheias nesta sexta. Danificados pela inundação na região, os equipamentos pararam de funcionar. Para chegar a eles, desde o último final de semana, com o apoio de engenheiros voluntários e de um grupo de jipeiros, também voluntários, o município colocou em funcionamento três bombas de drenagem móveis _ uma cedida pela Aegea/Corsan e duas alugadas, que estão em plena apuração _, que servem tanto para escoar a água das ruas para o Rio Gravataí quanto para garantir o acesso à casa de bombas.

De acordo com o prefeito Cristian Wasem, houve tentativa de religar as bombas, mas os danos estavam no painel de controle, que foi retirado e agora está pronto para voltar à operação. Os objetivos do governo municipal são de acelerar o recuo da água entre os bairros afetados pela cheia, e também na Avenida Flores da Cunha, a principal da cidade, que segue alagada nas proximidades da ponte sobre o Rio Gravataí , que faz o limite com Porto Alegre.

Enquanto atua nesta frente, o poder público monitora a situação do rio, que baixa lentamente nos últimos dias, ainda represado pelo Guaíba. Na manhã desta quinta, a medição na Estação Hidrometeorológica do Passo das Canoas, em Gravataí, era de 5m81cm, dois centímetros a menos do que há dois dias. A estabilização já garantiu o retorno de algumas famílias da região. Para que se tenha uma ideia, há três dias havia 1.940 pessoas abrigadas em Gravataí. Hoje, são 1.614. O maior volume é de pessoas vindas de municípios como Canoas, Porto Alegre e Eldorado do Sul.