Aulas da rede municipal de Porto Alegre estão suspensas até 17 de maio

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Porto Alegre definiu nesta quinta-feira (10) manter a suspensão das aulas da rede municipal até 17 de maio. Quase todas as escolas foram atingidas de alguma forma pelas chuvas e enchentes, havendo registros de alagamentos, destelhamentos, infiltrações e outros danos estruturais, além de muitos funcionários terem sido particularmente afetados.

Na próxima segunda-feira (13), as escolas que não tiveram suas estruturas físicas afetadas, que contam com abastecimento de água, energia e pessoal para o atendimento, iniciarão o acolhimento aos seus alunos com oferta de almoço e realização de atividades lúdicas. A lista de escolas que terão atendimento na segunda-feira será divulgada no próximo domingo (12).

“O Ministério de Educação sinalizou que o calendário escolar do Rio Grande do Sul será flexibilizado e diante disso iremos trabalhar para que o retorno, tão necessário, do acolhimento aos alunos e, na sequência, das atividades letivas, possa ocorrer gradativamente”, afirma o secretário de Educação, José Paulo da Rosa.



A proposta alinhada pela SMED com as gestões escolares é de que seja realizado, em um primeiro momento, apenas o acolhimento dos alunos. O calendário letivo e atividades pedagógicas estão suspensos e não haverá registro de presença para os alunos.