Parcerias informais dão suporte a refugiados das enchentes no litoral

Diversos locais de acolhimento e pontos de apoio, organizados pelas prefeituras e ações da sociedade civil, dão suporte, no Litoral Norte, aos refugiados das enchentes. Articulados em redes informais, mas bem estruturadas, eles trocam informações e compartilham itens conforme as necessidades nos diferentes locais. Essa parceria entre o público e o privado vem dando certo, reunindo profissionais e voluntários de diferentes áreas.

Em Capão da Canoa, a sintonia é fina entre a prefeitura, entidades particulares, religiosas e associações, que atuam ombreados. A secretária de Cidadania, Renata Klein, tem feito intensa interlocução com os grupos. No ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leopoldina Veras da Silveira, milhares de peças de roupa, colchões, materiais de higiene e garrafas de água são separados, organizados e distribuídos às cerca de 400 pessoas que chegam diariamente desde o último dia 3.

“A maioria que chega tem lugar para ficar. Vem para casas de parentes e amigos. Mas essas famílias, de três ou quatro pessoas, repentinamente têm de acolher 15 ou 20 pessoas. E faltam alimentos, cobertores, roupas. Fazemos o cadastramento, a triagem, disponibilizamos esse suporte e liberamos. Alguns encaminhamos para o pessoal das igrejas acolher”, diz Renata.

Além dos cinco abrigos montados pela iniciativa desses movimentos da sociedade civil, o Ginásio de Esportes de Capão da Canoa foi preparado pra receber quem aparecer precisando de um lugar para ficar, provisoriamente. Produtos como água e roupas femininas, em grande disponibilidade, são enviados também a outros municípios do Litoral Norte, de acordo com as demandas. Mas aqueles com menor estoque, como peças de roupas masculinas, ficam retidos para atender quem chega a Capão da Canoa.

“Essa é uma ação da Defesa Civil. Seguimos dando apoio aos moradores da cidade, alguns também afetados. A maioria que chegou nesses últimos dias - oriunda de Canoas, Porto Alegre, Estrela, Lajeado e Eldorado do Sul - vai voltar pra casa, mas alguns querem ficar. Estamos ajudando como podemos, descobrindo como agir, diante de uma situação sem precedentes no Estado”.

Adiante de auxiliar os que chegam, a prefeitura procura orientar com informações as consultas vindas de municípios vizinhos. “Repassamos os contatos e endereços dos Centros de Referência de Assistência Social. Essa mobilização não tem prazo para acabar. Vamos vivendo um dia de cada vez, nos adaptando ao que ainda vem pela frente e tentando auxiliar da melhor forma as famílias que nos procuram”, diz a secretária.

Do outro lado da rua, uma unidade básica de saúde foi improvisada para atender pacientes de baixa complexidade sem vínculo com Capão da Canoa. “São atendimentos não emergências. Casos mais complexos são encaminhados à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA)”, conta a enfermeira Lilian Berger de Oliveira.

Ali, quase todos são voluntários. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, odontólogos e psicólogos se juntaram em solidariedade a quem busca socorro e acolhimento.

“Muita gente queria ajudar. Na semana em que tudo começou, fomos a Canoas e Cachoeirinha para ajudar. Com a migração para o litoral, replanejamos para fazer os atendimentos aqui”, acrescenta Lilian.

A psicóloga Giovana Fank Rotert se integrou à mobilização na quarta-feira (8). No posto improvisado, foi montado um espaço de acolhimento emocional para aqueles que se sentirem confortáveis ou tiverem indicação após passagem pela avaliação médica.

“Algumas pessoas chegam muito impactadas, com dificuldade de acessar o que viveram, estão em negação, fragilizadas, são o elo mais forte da família e não querem mostrar fragilidade, são diferentes demandas. Outros não dão abertura. E entendemos. Cada um no seu tempo”.

Nessa situação, a abordagem, que pode ser a última, é muito mais para ouvir e dar algum conforto emocional e acolhimento. Para, então, orientar com informações sobre os serviços disponíveis no município, como assistência social, alimentação, segurança e organização. Para que possam começar a se reconstruir. Ou criar uma nova vida.