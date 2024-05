Dique é construído para reativação de estação de bombeamento em Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) construiu nesta sexta-feira (10) um barreira provisória na rua Duque de Caxias, no Centro de Porto Alegre, a fim de que as operações na estação de bombeamento de água pluvial (Ebap) de número 15, na avenida Erico Verissimo, pudessem ser retomadas. Feito de sacos de areia, o dique está impedindo que mais água vinda do lago Guaíba invada os bairros Cidade Baixa e Menino Deus.

apenas quatro das seis estações de tratamento de água (ETAs) estão funcionando — e em capacidade reduzida. Quanto às Ebaps, somente seis das 23 estações estão em atividade. Com a enchente que assola a cidade há mais de uma semana, a Capital passa por diversos problemas no bombeamento, tratamento e abastecimento de água. Diversas estações do Dmae foram atingidas e muitas regiões da capital ficaram com acesso ao recurso comprometido. Na manhã desta sexta, o departamento reiterou quede tratamento de água (ETAs) estão funcionando — e em capacidade reduzida. Quanto às Ebaps, somente seis das 23 estações estão em atividade.