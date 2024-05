Sinepe-RS orienta que ensino privado suspenda atividades na semana que vem

A tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul há 10 dias não dá sinais de trégua. Nesse cenário, muitas escolas e universidades privadas abriram suas portas para abrigar pessoas que perderam tudo com as enchentes. Nesta sexta-feira (10), no entanto, algumas famílias de escolas particulares receberam um comunicado sobre retomada na próxima segunda-feira (13).

O Colégio Adventista de Porto Alegre informou, por meio de comunicado enviado aos pais, que as aulas retornam na segunda e que para as famílias que estiverem impossibilitadas ou com dificuldade no retorno presencial, as aulas estarão disponíveis em uma plataforma. A escola comunica ainda que continuará recebendo doações no ginásio e que por isso não haverá atividades extraclasse.

A Ulbra Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, tem, no momento, 8 mil abrigados e mais mil voluntários, informou que as aulas não retornam na semana que vem. O Colégio Mãe de Deus, na Capital, também afirmou que as aulas seguem suspensas nos próximos dias. O local recebe doações e tem mais de 100 pessoas abrigadas no ginásio da instituição.

O Sindicato do Ensino Privado (Sinepe -RS) orienta que as aulas sigam suspensas entre 13 e 18 de maio. "Apesar disso, a decisão é de cada instituição. A nossa orientação pela suspensão se apoia numa reunião que fizemos nesta sexta-feira", explicou o presidente do sindicato, Oswaldo Dalpiaz. Segundo ele, cerca de 60 representantes de ensino privado da Capital, Região Metropolitana e Vales participaram e a maioria manifestou pela suspensão das atividades. Sobre o calendário de recuperação dos dias letivos em que não houve aula, o Sinepe informou que o sindicato das escolas e dos professores já estão conversando sobre a situação, mas que ainda não há definição.

O Conselho Nacional de Educação (CNE) divulgou uma nota na terça-feira (7) indicando que as instituições de ensino localizadas em regiões afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul a adotarem a Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020, publicada durante a pandemia. Na prática, isso significa que os estabelecimentos de ensino que não tiverem condições de reabrir as escolas poderão ministrar as aulas de forma remota. Da mesma forma, será flexibilizada a obrigatoriedade dos 200 dias letivos. Dalpiaz informou que na semana que vem, o Conselho Estadual de Educação também deve se manifestar sobre o assunto.