Leite pede agilidade à União para levantar recursos para reconstruir o RS

Além de resgatar e salvar vidas, o momento atual da administração pública do Rio Grande do Sul é de classificar adequadamente a situação de cada um dos 437 municípios atingidos pelas cheias que assolam o Estado há mais de uma semana. Segundo informou o governador Eduardo Leite, em coletiva realizada no Palácio Piratini na manhã desta sexta-feira (10), este levantamento é necessário para que se possa distribuir melhor os recursos. Valores esses que, na sua opinião, necessitam ser agilizados e desburocratizados pelo governo federal.

A estratégia é priorizar o bem-estar e a dignidade da população das localidades afetadas, que já somam 70 mil pessoas em abrigos e mais de 330 mil desalojadas, para as quais, desataca Leite “nós precisamos também atender com alimentos, porque muitas pessoas desalojadas estão na casa de pessoas também vulneráveis, mais pobres, que têm dificuldades de dar o atendimento e o acolhimento adequado para os acolhidos”.

Em relação às medidas necessárias para recuperar o Estado e evitar novas tragédias climáticas, o governador pede por uma aceleração nos processos e nas mudanças legislativas em nível nacional. “Na velocidade que a gente tem vai legar tempo para termos políticas efetivas”, lamenta.

Na sua avaliação, uma das alternativas seria a União acatar a suspensão “por longo período” da dívida do Estado, “que consome boa parte do nosso orçamento”, afirma. “Se não houver um apoio desse tipo de deixar de demandar esses recursos para que eles possam ficar aqui financiando, a curto e médio prazos, políticas públicas da reconstrução e da resiliência climática, o Estado estará absolutamente sem condições de ter uma reação de acordo que o momento exige”, completa o chefe do executivo estadual.

Saúde

Durante a coletiva, também foi anunciado o aporte de R$ 41,6 milhões para os hospitais que estão atuando com demandas maiories e para os que foram atingidos pela tragédia climática. "Já havíamos destinado R$ 10 milhões, então são trata-se de um recurso de R$ de 32 milhões, praticamente, para apoio aos hospitais que estão realizados atendimentos de retaguarda as vítimas dos desastres", destacou Leite.

Neste repasse, estão incluídos valores para a contratação de novas equipes multiprofissionais de saúde mental na atenção primária de 80 municípios em situação de calamidade. A secretária da Saúde estadual, Arita Bergmann, afirmou que são 203 estabelecimentos contemplados neste montante. "A partir de quarta-feira este recurso já estará disponilibizado, e na saúde mental teremos ainda mais condições de ampliar a ação também aos abrigos", reforçou a titular da pasta.

Educação

Para atender aos 338 mil estudantes de escolas estaduais das 976 escolas afetadas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o governo antecipou o pagamento do Programa Todo Jovem na Escola. "Hoje está sendo pago cerca de R$ 13 milhões para os 83 mil alunos beneficiados com bolsa de R$ 150 no Ensino Médio Regular e R$ 250 no Ensino Técnico Integrado", afirmou o governador.

Conforme a secretária da Educação, Raquel Teixeira, as aulas da rede serão retomadas "dentro da situação de cada escola". Segundo ela, o Conselho Nacional da Educação deu autorização para que o ano letivo gaúcho tenha 200 dias, pois o momento da tragédia climática é diferente da pandemia: "Lá nós tínhamos uma crise sanitária muito forte e muito difícil, mas sabíamos onde os estudantes os professores estavam. Então foi mais fácil fazer aula remota".

Nesse momento, a pasta está repassando material pedagógico de acolhimento, de pós-trauma e de emergência aos diretores e professores de escolas.