JC Te Lembra: alagamentos, falta de água, fuga para o Litoral e pacote de ajuda ao RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Em Porto Alegre, os. Na Região Metropolitana, os resgates continuam em Canoas e Eldorado do Sul, duas cidades fortemente atingidas pelas chuvas.Entre as muitas consequências causadas pelas cheias, estão a falta de água e luz em diferentes regiões. Até a manhã desta sexta-feira, mais de 459 mil consumidores estavam sem energia elétrica. Porto Alegre conta com. Mas mesmo as que seguem em funcionamento ainda operam de forma reduzida, o que continua causando desabastecimento em muitos locais.Como alternativa as cidades alagadas,. A consequência foram dias de muito congestionamento nas estradas e um forte impacto na economia do Litoral com o aumento do público na região.O ministro da fazenda, Fernando Haddad,. A estimativa é que a ação tenha um impacto de quase R$ 51 bilhões no Estado.