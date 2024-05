Gol cria 122 voos extras para atender a região Sul até 30 de maio

Latam amplia voos para compensar fechamento do aeroporto de Porto Alegre

A partir de 14 de maio, serão disponibilizadospara a capital catarinense: um a partir de Congonhas, em São Paulo, e outro a partir do Galeão, no Rio. "Florianópolis tem sido um dos principais pontos de apoio para clientes afetados pelos cancelamentos em Porto Alegre e foi escolhida devido à infraestrutura aérea e terrestre para receber mais passageiros e cargas", diz a aérea em nota. O aumento de oferta da companhia chega a 15% em Florianópolis.Em Passo Fundo, que hoje é atendida com até três voos semanais para Guarulhos com aeronaves 737-700, com 138 lugares, a Gol aumentará sua oferta com voos diários, operados por aeronaves 737-800, com 48 assentos a mais por decolagem até o final de maio. Na cidade do interior gaúcho, a companhia amplia em 195% a oferta de assentos no período. A Gol tambémpara Caxias do Sul a partir de Congonhas.Em todos os voos extras nesse período, a aérea também, que serão escoados por via terrestre para distribuição em cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes. Com as medidas adotadas para aumentar a oferta, a disponibilidade de transporte de cargas e mantimentos no porão das aeronaves cresce para até 670 toneladas.