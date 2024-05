Nível da Lagoa dos Patos diminui, mas chegada do vento sul preocupa municípios

A lagoa dos Patos, que rodeia diversas cidades no Sul do Estado, ainda sente os efeitos do escoamento da água vinda da região metropolitana de Porto Alegre e do Vale do Taquari, mas foi constatada uma diminuição do nível de água. Em Pelotas, a última medição feita às 9 horas da manhã de quinta (09) marcou 1,85 metros.

Na noite de ontem (8), às 21h, marcava 2,20 metros. Apesar dessa informação, a assessoria de comunicação do município não garante que isso seja sinônimo de segurança. A assessoria ainda informa que está sendo montada uma sala de situação na sede do 9º Batalhão de Infantaria Motorizada (9°BIMtz) com a presença do Exército, Prefeitura, Defesa Civil, Bombeiros, Guarda Municipal e Brigada Militar.

Na cidade de Rio Grande, o nível da Lagoa dos Patos está em 1,64m, 84 centímetros acima do nível normal, de acordo com medição feita às 10h desta quinta-feira (9). Até o momento, são 1.516 pessoas fora de casa, 88 em abrigos e centenas de animais resgatados.

Segundo o prefeito do munícipio, Fábio Branco, a situação será agravada pela mudança de vento. "Caso se confirme a chegada do vento Sul iremos ter muitas dificuldades. Eu tenho muita preocupação e acredito que a partir de amanhã e nos próximos dias sentiremos os efeitos mais fortes das chuvas. Antes da lagoa subir vamos aproveitar ao máximo afim de nos prepararmos da melhor maneira possível para o que estar por vir", declara o prefeito.

Em cidades como São Lourenço do Sul e São José do Norte, a expectativa com a chegada do vento Sul é parecida. Segundo a assessoria de São José do Norte, a cidade recém começou a receber as águas de rios da Região Metropolitana de Porto Alegre e do Vale do Taquari. Ainda segundo a prefeitura do munícipio, se o vento virar para Sul, a água que vaza dos Molhes da Barra para o mar ficará represada na Lagoa dos Patos e trará alagamentos.