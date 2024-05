Chuva volta ao RS nesta sexta-feira, alerta o Inmet

O Rio Grande do Sul tem mais um alerta de temporais emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta sexta-feira (10), atingindo áreas isoladas, exceto o Sul do Estado.

As chuvas poderão ser de intensidade moderada a forte, com volumes de 30mm/dia até 50mm/dia, acompanhadas de trovoadas, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento entre 40km/h e 60km/h. A instabilidade pode atingir também o Sul de Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul.