Transporte coletivo de Porto Alegre opera com tabela especial

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) de Porto Alegre anunciou nesta quarta-feira (8) que o transporte coletivo da cidade terá tabela especial até sexta-feira (10). Devido às circunstâncias impostas pela enchente à circulação na Capital, houve reforço de linhas com maior demanda de passageiros — enquanto outras não estão operando.

Em razão dos bloqueios por acúmulo de água, sobretudo nas regiões do Centro Histórico, 4º Distrito, Cidade Baixa e Menino Deus, estão desativadas 28 linhas. Por outro lado, a circulação de veículos diversos está liberada nas faixas exclusivas para ônibus. Já nos corredores, poderão trafegar veículos envolvidos em ações de resgate e logística no atendimento às enchentes, para garantir agilidade nos deslocamentos.



A prefeitura pede para que horários e rotas sejam consultados nos aplicativos Cittamobi e Moovit, e disponibiliza alguns canais para o esclarecimento de dúvidas sobre os itinerários e o funcionamento das linhas: há o aplicativo 156+POA, os telefones 156 e 118 (Atendimento ao Cidadão), e perfis da EPTC (@EPTC_POA) no X e no Threads, onde são feitas atualizações em tempo real do trânsito na cidade.

Confira as linhas desativadas

• 605 - Jardim São Pedro

• 613- Elizabeth

• 615 - Sarandi

• 701 - Vila Farrapos/ Voluntários

• 703 - Vila Farrapos

• 704 - Humaitá

• 718 - Ilha da Pintada

• 721 - Nova Gleba/ Santa Rosa

• 727- Agostinho

• 731 - Parque dos Maias

• 756 - Passo das Pedras

• 761 - Leopoldina

• 762 - Rubem Berta

• 6102 - Minuano/Lindoia/ Sarandi

• 7041 - Humaita/ AJ Renner/Dona Teodora

• 7042 - Humaita/ Ernesto Neugbauer

• 7052 - Aeroporto/ Ceasa

• 7053 - Aeroporto/Ceasa/ Fecomércio

• 7151 - Sarandi/ Sertório

• B02 - Leopoldina/ Aeroporto/ Indústrias

• B09 - Aeroporto/ Indústrias/ Iguatemi

• B25 - Arroio Feijó/ Humaitá

• M21 - Corujão Baltazar/ Assis Brasil

• R62 - Rápida Rubem Berta

• C1 - Circular Centro

• C2 - Circular Praça XV

• C3 - Circular Urca

• C5 - Circular 4 Distrito/ Moinhos de Vento