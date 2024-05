Maior navio de guerra da América Latina deve chegar em Rio Grande no sábado trazendo auxílio aos desabrigados

O Porto do Rio Grande receberá, ainda esta semana, três embarcações da Marinha do Brasil, que atuarão no auxílio aos atingidos pelas enchentes em todo o Estado. Entre elas, está o Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico (A140), considerado o maior navio de guerra da América Latina, que deve chegar em Rio Grande no sábado (11), às 14h, conforme nota da empresa pública Portos RS.

Na sexta (10), o Navio-Patrulha Oceânico Amazonas deve chegar ao porto da cidade, a partir das 14h. Já a Fragata Defensora no sábado (11), a partir das 15h. Eles trarão, a bordo, efetivos militares que serão encaminhados para as regiões mais afetadas pelas enchentes, assim como embarcações para retirada de moradores de zonas alagadas.

De acordo com o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, o momento é de auxílio às vítimas e a autoridade portuária está imbuída nessa missão. “Sabemos das dificuldades que estamos enfrentando. As embarcações da Marinha permitem o transporte de mais efetivos e de equipamentos que irão se somar aos que já estão sendo utilizados e ajudar muito os voluntários”, afirma o dirigente.

Além de ser uma embarcação utilizada para ações de defesa, o Navio-Multipropósito Atlântico é adequado para a realização de missões de ajuda humanitária. Entre os principais equipamentos que serão trazidos por ele ao Rio Grande do Sul estão duas estações de tratamento de água, capazes de produzir um total de 20 mil litros por hora.

Na área hospitalar, o Atlântico conta com infraestrutura composta por uma unidade de tratamento intensivo com dois leitos, uma banheira termal para aquecimento ou resfriamento, uma sala de trauma, um centro cirúrgico, um consultório odontológico, um laboratório, dois consultórios médicos, uma enfermaria com oito leitos, uma farmácia completa, uma recepção e uma sala de espera.

Por sua vez, o Navio-Patrulha Oceânico Amazonas consegue acomodar até 81 militares e possui capacidade de transporte de até seis contêineres de 15 toneladas. Além disso, conta com duas embarcações de casco semi-rígido, uma enfermaria composta por dez leitos e salas de cirurgia. Em caso de necessidade, o Amazonas é capaz de receber e abastecer helicópteros. A Fragata Defensora tem funções essencialmente militares e sua missão básica é contribuir para o controle de áreas marítimas. É capaz de transportar até 209 militares.