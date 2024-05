Gerador garante funcionamento do serviço 156 da prefeitura de Porto Alegre

Se a população de Porto Alegre ainda tem acesso ao canal 156 da prefeitura (que recebe e encaminha as solicitações da população referentes aos serviços públicos prestados pelos órgãos municipais), o mérito é do esforço coletivo da empresa de call center que atende o serviço. Na manhã desta quarta-feira (8), uma equipe estava empenhada para abastecer os geradores no prédio da fornecedora localizada na Travessa Francisco de Leonardo Truda.

Com um barco e muita habilidade, os funcionários driblavam a água acumulada entre a avenida Borges de Medeiros e a rua José Montaury para entrar pelo segundo andar do edifício e conseguir manter os sinais de internet e de telefonia à disposição da comunidade funcionando.

“Nós estávamos com acesso pela porta, mas agora não dá mais, ali está com dois metros de altura de água, então estamos acessando pelo segundo andar. A gente tem duas pessoas lá dentro que ficam 24 horas abastecendo esse gelador para manter a operação no ar”, explicou o diretor da Explorer Call Center, Leandro Peixoto.