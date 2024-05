Poços cadastrados podem ajudar no suprimento de água no RS

• LEIA TAMBÉM: Envasadoras de água não conseguem da alta demanda em meio às enchentes

Na plataforma, é possível ter informações sobre a localização de poços tubulares públicos e privados e saber a vazão e a finalidade de uso da água, se doméstico ou industrial. Os poços possuem equipamentos dimensionados para a captação de água de acordo com a profundidade e vazão.



Os dados disponibilizados na plataforma são do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), que mantém um repositório de poços perfurados no Brasil. Além dessa nova ferramenta interativa, o SGB também já disponibilizou o Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul. Elaborado em 2005, o estudo permite avaliar potencialidades dos aquíferos, as condições de recarga e aspectos da qualidade das águas subterrâneas.