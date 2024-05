Judiciário gaúcho faz ação emergencial para emissão de certidões de nascimento e casamento

Governo federal deve suspender pagamento da dívida do RS com a União

O atendimento nesta quarta-feira será feito nos(Av. Ipiranga, 6681 - Partenon), e na(Rua Barão de Cotegipe, 415).(Rua Felizardo,750).Juízes e Desembargadores atuarão na entrevista com as pessoas para coleta de dados, permitindo a posterior pesquisa junto aos Registros Civis de Pessoas Naturais pelo RS, parceiros no mutirão. A, depois de pronta, estará disponível ao solicitante ao longo dos dias, conforme a viabilidade, explica o Juiz-Corregedor Felipe Só dos Santos Lumertz, uma vez que muitos cartórios encontram-se fora de operação.no final do mês, provavelmente entre os dias 27 e 31/5, ainda na capital gaúcha – caso haja condições de segurança. No Programa de regularização documental da população atingida pelos desastres climáticos, o “Recomeçar é Preciso!”, a ideia é envolver voluntariamente ainda mais Desembargadoras e Desembargadores, Juízas e Juízes e demais cidadãos, além de outras instituições, e levar a iniciativa a outras cidades do Estado.O programa é fruto de parceria entre a Presidência do TJRS, a Corregedoria-Geral da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e os Registradores Civis do RS. “Representa uma iniciativa muito importante neste momento de calamidade no Rio Grande do Sul, demonstrando, mais uma vez, que o Poder Público existe justamente para o atendimento das demandas da população”, avalia o Presidente do TJRS, Desembargador Alberto Delgado Neto. “Estamos atuando diuturnamente, em parceria com demais Poderes e Instituições, neste grande mutirão para amenizar os problemas causados por esta tragédia que vem sensibilizando todo o Brasil”, continua.